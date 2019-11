Tòa bác đơn kiện, yêu cầu Công ty Bách Đạt An ra sổ đỏ cho khách hàng

Bách Đạt An đòi Hoàng Nhất Nam bồi thường 10% giá trị hợp đồng

, kết thúc phiên xử vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, HĐXX bác khởi kiện, buộc Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) tiếp tục hợp đồng để ra sổ cho người dân. Chiều tối 28.11

Xét xử vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng Phán quyết của HĐXX cùng quan điểm với đề nghị của Viện KSND TP.Đà Nẵng trước đó, khiến hàng trăm người dân vỗ tay không ngớt để tán thưởng.

Sau phần hỏi nguyên đơn Bách Đạt An và bị đơn Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam), phiên tòa bước vào phần tranh luận trước chứng kiến của 287 người có quyền và nghĩ vụ liên quan cùng cả ngàn người dự tòa. Cả hai vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

Trước khi HĐXX vào nghị án, Viện KSND TP.Đà Nẵng nêu quan điểm giải quyết tranh chấp. Ngày 14.7.2017, Bách Đạt An ký hợp đồng môi giới đất nền số 14, cho phép Hoàng Nhất Nam môi giới hơn 1.000 lô đất nền ở P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Bách Đạt An cho rằng Hoàng Nhất Nam vi phạm như chưa được nguyên đơn ký giấy ủy quyền nhưng đã rao bán vượt thẩm quyền, hai là các lô bán chưa có vị trí, số lượng và diện tích, không có danh sách xác định người mua, nên kiện chấm dứt hợp đồng, đòi Hoàng Nhất Nam bồi thường 10% giá trị hợp đồng tương đương 10,6 tỉ đồng.

HĐXX tuyên án Ảnh: Nguyễn Tú

Hoàng Nhất Nam phản tố bởi căn cứ hợp đồng, Hoàng Nhất Nam đương nhiên được rao bán, không cần ủy quyền, danh mục các lô đã được xác định trước đó. Hoàng Nhất Nam đề nghị tiếp tục hợp đồng và do Bách Đạt An chậm tiến độ cam kết nên Hoàng Nhất Nam yêu cầu bồi thường 150 triệu đồng, rút yêu cầu đòi bồi thường 100% số tiền đã chuyển cho Bách Đạt An (99 tỉ đồng) để tạo điều kiện cho nguyên đơn tiếp tục hợp đồng.

Buộc Bách Đạt An ra sổ cho người mua đất

Theo Viện KSND, Hoàng Nhất Nam mở bán căn cứ theo hợp đồng là có cơ sở, danh sách số lô được kế thừa từ hợp đồng trước đó. Do dự án có sự chuyển giao giữa Bách Đạt và Bách Đạt An nên hợp đồng mới kế thừa hợp đồng cũ.

Tuy nhiên, tại thời điểm Bách Đạt An huy động vốn, dự án chưa được UBND tỉnh giao đất, pháp lý chưa đầy đủ, hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính... Bách Đạt An còn có lỗi, phải chịu trách nhiệm khi làm chậm trễ tiến độ.

Bách Đạt An kiện Hoàng Nhất Nam vi phạm nhưng khi phát hiện vi phạm, Bách Đạt An không có ý kiến, thậm chí vẫn nhận tiền đợt , tổng cộng 99 tỉ đồng tương đương 93% nhưng nghĩa vụ về tiến độ lại không thực hiện.

Trong khi đó, Hoàng Nhất Nam cũng có lỗi khi không tìm kỹ vấn đề pháp lý với dự án khi ký hợp đồng.

Đồng quan điểm với Viện KSND TP.Đà Nẵng, HĐXX cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng phải chịu trách nhiệm khi Bách Đạt An ký kết với Hoàng Nhất Nam, bán hàng công khai, thời gian dài nhưng không có phản ứng, động thái.

Người dự tòa nghe tuyên án Ảnh: Nguyễn Tú

Đối với người dân mua 373 lô đất, dù thời điểm này đất chưa hình thành, người mua chưa tìm hiểu kỹ, việc nhận chuyển nhượng chưa phù hợp nhưng đã thực hiện 95% nghĩa vụ nộp tiền nên cần được ghi nhận và bảo vệ.

Trong đó, ngày 23.5.2019, hai công ty đã có thỏa thuận, được xem là phụ lục hợp đồng tranh chấp nêu trên, trong đó, Hoàng Nhất Nam thể hiện thiện chí chịu 50% giá chênh lệch khi UBND tỉnh Quảng Nam công bố giá, tuy nhiên hiện mức giá này chưa có nên HĐXX chưa xem xét.

Do đó, trong vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng này, HĐXX tuyên bác đơn khởi kiện của Bách Đạt An cũng như phản tố của Hoàng Nhất Nam, yêu cầu Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hoàng Nhất Nam để ra sổ đỏ cho người dân.