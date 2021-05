Đà Nẵng: Karaoke Xuân Tùng Gold đón khách hát hò, bất chấp lệnh cấm

Sáng 12.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) yêu cầu Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) kiểm tra ma túy đồng thời xử lý nghiêm chủ quán karaoke và 5 khách tụ tập bất chấp lệnh cấm.