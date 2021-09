Đà Nẵng: Khởi tố người say xỉn tông xe vào chốt kiểm dịch, hành hung công an xã

Ngày 7.9, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) về tội chống người thi hành công vụ . Tâm là bị can đã hành hung một công an xã đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19