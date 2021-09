Đà Nẵng phong tỏa: Khống chế nghi phạm tông chốt kiểm soát

Sáng 5.9, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự nghi phạm tông vào chốt kiểm soát, đánh công an xã để vượt chốt.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4.9, Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, ngụ thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) điều khiển xe máy BS 43K1-319.24 lưu thông trên đường bê tông liên thôn Túy Loan Đông 2, hướng đi thôn Dương Lâm 2.

Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thôn Dương Lâm 2 do Công an xã Hòa Phong trực chốt, Tâm không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy đi đường.

Tâm cố tình vượt chốt nhưng bị lực lượng công an ngăn chặn nên anh ta tông xe máy vào gác chắn chốt kiểm soát làm cả xe và người ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Tâm vùng dậy đạp và đấm vào người cán bộ công an xã đang làm nhiệm vụ tại chốt. Công an xã Hòa Phong đã nhanh chóng khống chế Tâm, bàn giao cho Công an H.Hòa Vang.