Đà Nẵng: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hơn 200 nhân viên bar New Phương Đông

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, s áng nay 5.5, Sở Y tế Đồng Nai đã có báo cáo về trường hợp của bà B.T.T (44 tuổi, ngụ P.Xuân Thành, TP.Long Khánh, Đồng Nai; nhân viên quán bar ở Đà Nẵng) có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính Covid-19.

Theo đó, bà B.T.T. (44 tuổi, quê tỉnh Long Khánh; cư trú tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang làm việc tại quán bar New Phương Đông. Ngày 28.4, bà T. khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông có tiếp xúc với Đ.T.T. – người đi cùng với bệnh nhân Covid-19 số 2982 (quê TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đến quán vũ trường New Phương Đông.