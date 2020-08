Đà Nẵng lý giải việc khu cách ly không được trực tiếp tiếp nhận hàng ủng hộ

Ban An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng làm đầu mối tiếp nhận các suất ăn Trong nội dung thông cáo, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện cần phối hợp với các đầu mối của TP.Đà Nẵng tại: Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng, Sở LĐ-TB-XH, Ủy ban MTTQ VN các quận, huyện, xã, phường… để thực hiện việc hỗ trợ, phân phối đều hơn, đến đúng địa chỉ hơn và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Đối với việc cung cấp thực phẩm, các tổ chức, các nhân có thể phối hợp với các bếp ăn đã được kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tài trợ thông qua các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp đang cung cấp cho các bệnh viện, khu cách ly. Để được hướng dẫn chi tiết, Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP.Đà Nẵng (ông Nguyễn Tấn Hải – Trưởng ban An toàn thực phẩm TP, số điện thoại 0914000808).