Đà Nẵng: Ngăn chặn, truy bắt hơn 20 người hỗn chiến bằng dao phóng lợn

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 19.7, lực lượng cảnh sát 113 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở khu vực P.Thuận Phước thì nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy Công an Đà Nẵng về việc có nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên hỗn chiến tại khu vực cầu Thuận Phước.

Khi lực lượng cảnh sát 113 tổ chức truy xét, nhóm thanh thiếu niên này phóng xe bỏ chạy, có khoảng 10 xe máy lao với tốc độ cao về phía trung tâm Q.Hải Châu.

Lực lượng cảnh sát 113 đã áp sát và yêu cầu dừng xe, tuy nhiên đoàn xe không chấp hành, tất cả đối tượng ngồi sau đều cầm theo hung khí loại dao phóng lợn gắn cán dài, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cán bộ chiến sĩ đã huy động thêm lực lượng đón lõng, qua truy đuổi gần 2km, các đối tượng phi tang hung khí, chia nhau nhiều hướng bỏ chạy, tổ công tác đã bắt được gần 10 , thu giữ 6 cây dao phóng lợn dài khoảng 2m.

Số hung khí bị lực lượng công an thu giữ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua đấu tranh, cảnh sát 113 xác định nghi can cầm đầu của vụ hỗn chiến là Lê Đình Sỹ (19 tuổi, ngụ tổ 42 P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Sỹ khai nhận do đàn em của Sỹ bị nhóm thanh thiếu niên của Q.Sơn Trà chém trước, nên Sỹ kéo đồng bọn đi trả thù, hẹn hỗn chiến ở cầu Thuận Phước.

Sỹ cũng khai thêm, số hung khí được cả nhóm mua ở chợ và đặt thợ hàn thêm gậy sắt, cất giấu ở các bãi đất trống dưới chân cầu, dùng khi đi chém người. Sỹ cũng đã có 2 tiền sự sử dụng trái phép ma tuý và bị Công an Q.Liên Chiểu xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự.

Hiện các nghi can tham gia hỗn chiến cùng hung khí đã bị bàn giao cho Công an Q.Hải Châu tiếp tục làm rõ.