Đà Nẵng: Người phụ nữ mất tích, để lại thư tuyệt mệnh 'Con xin lỗi má...'

Trưa 18.11, Công an P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết vẫn chưa xác minh được thông tin về người phụ nữ mất tích trên cầu Cẩm Lệ, để lại xe, dép và thư tuyệt mệnh

Trước đó, khuya 17.11, người đi đường phát hiện trên cầu Cẩm Lệ có một xe gắn máy vô chủ hiệu Yamaha Classico dựng sát vỉa hè thành cầu, cạnh đó là đôi dép đen và bức thư tuyệt mệnh viết vội trên mảnh giấy.

Nội dung thư: “Con xin lỗi má, con phải ra đi thôi. Trong đầu con giờ đang trống rỗng, con mới đi về thế giới bên kia để không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Nếu không tự kết liễu đời con thì nó cũng sẽ đánh con tới chết. Con rất nhớ Su Su, Su Lơ. Mẹ xin lỗi 2 con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ đã tạo 2 con ra nhưng mẹ đã bỏ rơi 2 con rồi. Tôi ra đi, nhưng ở bên kia tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh…”.

Lực lượng tuần tra đêm đến hiện trường Ảnh: Văn Tiến Đôi dép để lại hiện trường Ảnh: Văn Tiến Sự việc tập trung đông người hiếu kỳ trên cầu Cẩm Lệ Ảnh: Văn Tiến Chiếc xe được cho là của người phụ nữ mất tích Ảnh: Văn Tiến

Nhiều người đi đường suy đoán rằng người để lại thư tuyệt mệnh, đôi dép và xe máy trên cầu là phụ nữ, có 2 con, có khả năng mâu thuẫn với chồng, nên hành động dại dột.

Do đó, mọi người báo Công an P.Hòa Xuân cho lực lượng tuần tra đêm đang ở gần đó tiếp cận. Lực lượng đã nhờ các ngư dân ở dưới chân cầu, nhưng các ngư dân không hay biết về sự việc và tìm kiếm người phụ nữ mất tích trên không có kết quả. Hiện công an vẫn đang phối hợp với gia đình người này để làm rõ thông tin.