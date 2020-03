Đà Nẵng: Phát hiện nhóm người Hàn Quốc ở "chui", nghi hoạt động công nghệ cao

Ngày 6.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục làm rõ hành vi nghi vấn hoạt động công nghệ cao của nhóm người Hàn Quốc ở "chui" trên địa bàn.

Trước đó, chiều 4.3, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về tình trạng người nước ngoài lưu trú không đảm bảo các quy định, Công an Q.Sơn Trà kiểm tra hành chính căn nhà địa chỉ lô 4, B3.12 đường Phan Bá Vành (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà).

Ngoài 4 người Hàn Quốc ở "chui", Công an quận còn phát hiện 4 máy tính để bàn mà những người này đang sử dụng. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Do đó, Công an Q.Sơn Trà bàn giao vụ người Hàn Quốc ở "chui" này cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối năm 2018 đến nay, Công an TP phối hợp Bộ Công an trục xuất hơn 500 người nước ngoài (chủ yếu Trung Quốc ) đến Đà Nẵng hoạt động trái phép liên quan tội phạm công nghệ cao như tổ chức đánh bạc qua mạng…