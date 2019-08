Nữ du học sinh Hàn Quốc xinh đẹp truyền đạo trái phép tại trung tâm ngoại ngữ

Sáng 25.8, Đội An ninh Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác định, trong vụ lập trung tâm ngoại ngữ để truyền đạo trái phép Tân Thiên Địa, "người truyền đạo xinh đẹp" là S.Book (33 tuổi), một nữ du học sinh người Hàn Quốc.

Truyền đạo Tân Thiên Địa trong trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 20.8, qua công tác nắm tình hình địa phương, Đội An ninh Công an Q.Thanh Khê kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy (239B Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê, Q.Thanh Khê) của Công ty TNHH MTV Best One Language Academy.

Ngay cửa tầng trệt, lực lượng an ninh ngăn chặn 2 cô gái lễ tân kiêm cảnh giới là N.T.K.Ánh (23 tuổi) và P.T.H.Yến (25 tuổi) báo động cho tầng trên.

Công ty TNHH MTV Best One Language Academy do Trần Thị Tâm (26 tuổi) thành lập để núp bóng truyền đạo trái phép Ảnh: Nguyễn Tú Trung tâm này dạy tiếng Anh và Hàn nhưng thực chất là lôi kéo "tín đồ" Ảnh: Nguyễn Tú Hầu hết là các sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ, bị lôi kéo Ảnh: Nguyễn Tú

Tại tầng 3, có 4 giáo viên đang tổ chức truyền đạo trái phép gồm: S.Book (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), người tự xưng đã được phong chức Chan To Sa (người truyền đạo), H.M.Thy (26 tuổi) - trợ giảng, phiên dịch cho S.Book, D.Q.Anh (23 tuổi) và T.L.Q.Anh (22 tuổi) ngồi cuối lớp giám sát.

Trong 18 học viên phần lớn là sinh viên, người đi làm tại Đà Nẵng, thuộc lứa tuổi thanh niên từ 19 đến 32.

Đội An ninh xác định, Công ty TNHH MTV Best One Language Academy (mã số doanh nghiệp 0401988122) thành lập ngày 10.7.2019 do Trần Thị Tâm (26 tuổi) là người đại diện pháp luật.

Đội An ninh Công an Q.Thanh Khê xác định tôn giáo Tân Thiên Địa chưa được công nhận tại Việt Nam, hoạt động truyền đạo chưa được cho phép thực hiện Ảnh: Nguyễn Tú Tổ chức này lợi dụng nhu cầu học ngoại ngữ của các bạn trẻ để truyền đạo Ảnh: Nguyễn Tú Mỗi học viên được phát 1 cuốn kinh thánh nhưng học tại chỗ, không cho mang về nhà Ảnh: Nguyễn Tú

Được Tâm bảo lãnh, S.Book sang Việt Nam làm du học sinh Hàn Quốc, học tiếng Việt tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Tâm cùng 6 đối tượng nữ nêu trên (4 giáo viên và 2 lễ tân) cùng thuê nhà tại P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê) và mở Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy để hoạt động truyền đạo trái phép.

Nhóm này dùng Facebook tiếp cận các hội, nhóm sinh viên, người lao động (chủ yếu là người ngoại tỉnh), lợi dụng nhu cầu học ngoại ngữ để lôi kéo với chiêu bài tuyển sinh, mời học thử tiếng Hàn Quốc, miễn, giảm học phí, hứa hẹn tư vấn, tài trợ du học, du lịch Hàn Quốc.

Từ ngày 3.7 đến nay, người "truyền đạo xinh đẹp" S.Book cùng Tâm, Thy phỏng vấn, chiêu dụ được 50 sinh viên, người đi làm đăng ký học tại Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy, với học phí 600.000 đồng/người.

Các tài liệu thu giữ được tại Trung tâm ngoại ngữ Ảnh: Nguyễn Tú Công an Q.Thanh Khê xác định tôn giáo này có tên gọi là Tân Thiên Địa Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, nhóm này lợi dụng việc dạy ngoại ngữ để lồng ghép truyền, giảng kinh thánh cho học viên bằng các kiến thức, mẫu chuyện trong kinh thánh.

Trong đó, người truyền đạo xinh đẹp S.Book giảng trực tiếp bằng tiếng Hàn Quốc, H.M.Thy dịch sang tiếng Việt để học viên tiếp thu. Các học viên được xem video hoặc kinh thánh nhưng không cho mang về.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội An ninh Công an Q.Thanh Khê cho biết, 7 người nữ trong nhóm truyền đạo trái phép này do S.Book làm thủ lĩnh, thủ đoạn tinh vi, tổ chức liên kết chặt chẽ, ngoan cố che dấu hành vi, bất hợp tác với cơ quan chức năng, hoạt động cuồng tín, được chỉ đạo cụ thể vai trò từng cá nhân, phân công giám sát học viên trong thời gian học, hướng dẫn học viên cách nói dối gia đình, bạn bè về việc học kinh thánh.

S.Book (giữa) và H.M.Thy (bên trái), bị Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang, phát hiện hoạt động truyền đạo trái phép Ảnh: Nguyễn Tú

Qua đấu tranh, Công an Q.Thanh Khê xác định, đây là tôn giáo có tên Tân Thiên Địa, ra đời tại Hàn Quốc từ những năm 1980 với tên gọi là Shincheonji – SCJ), giáo chủ là Lee Man Hee. Hiện Đội An ninh tạm giữ toàn bộ tài liệu, phương tiện hoạt động, niêm phong máy móc, cơ sở của nhóm truyền đạo trái phép do người "truyền đạo" xinh đẹp là du học sinh Hàn Quốc S.Book dẫn dắt.