Đà Nẵng phong tỏa: Từ camera giám sát, phạt người ra đường không đeo khẩu trang

Sáng 31.8, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết thông qua camera giám sát khu dân cư đã xử phạt một người đàn ông không đeo khẩu trang , vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Khoảng 12 giờ hôm qua 30.8, Công an P.Tam Thuận giám sát việc chấp hành phòng, chống Covid -19 ở khu dân cư qua camera, phát hiện ông Đ.H.T.B (ngụ tổ 16, P.Tam Thuận) ra khỏi nhà và không đeo khẩu trang.

Công an P.Tam Thuận đã mời ông B. làm việc, ông này thừa nhận ra ngoài hút thuốc, do đó công an phường lập biên bản, phạt 2 triệu đồng.

Ngoài ra, trong ngày 30.8, camera cũng phát hiện một trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch khác, lực lượng công an đang tiến hành xác minh xử lý.