Đà Nẵng phong tỏa: Xử lý tình trạng cấp thẻ shipper sai đối tượng

Cũng liên quan đến shipper, Giám đốc Công an TP cho hay, những ngày qua, xuất hiện tình trạng giả danh 2 shipper lừa đảo qua mạng xã hội . Công an TP đã xác minh và truy ra một đối tượng ở Ninh Bình. "Công an TP đã gọi điện Công an Ninh Bình để gọi hỏi, đấu tranh. Lâu nay trên mạng xã hội các đối tượng lừa đảo đủ dạng, rất nhiều. Công an TP và Sở TT-TT đã cảnh báo nhiều. Bây giờ có việc shipper hàng hóa thì nó cũng lợi dụng. Đề nghị Sở Công thương có văn bản thông báo cho địa phương, các xã phường thông báo cho các Ban điều hành để thông báo cho dân”, ông Viên nhấn mạnh.