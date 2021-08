Đà Nẵng phong tỏa: Sau 9 giờ ngày 26.8, xử nghiêm người còn ở ngoài đường

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ đạo, thời gian từ 5-9 giờ sáng, các lực lượng cần kiểm tra đột xuất chứ không chặn các chốt để kiểm tra, với tinh thần trong vòng 4 tiếng đồng hồ đảm bảo cho việc đổi ca đổi người thông suốt.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ hỗ trợ phụ trách 30 thùng container bán hàng ở các địa điểm trên địa bàn TP, nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình cung cấp thực phẩm. Công an trực tiếp quản lý, vận hành và bán với giá bình ổn phục vụ cho người dân, dự kiến các cửa hàng này sẽ hoạt động vào ngày 28.8.

“Đề nghị Sở Công thương phối hợp với các quận, huyện để bố trí đặt các container này. Khi đặt sẽ có phương án cụ thể, vì đây như một chợ, siêu thị. Giám đốc Công an TP cũng thông báo sẽ bán bình ổn”, ông Chinh nói.

Ông Chinh cũng chỉ đạo Sở Y tế đánh giá kết quả 10 ngày qua và có kế hoạch, sẵn sàng phương án cho 10 ngày tới. Về vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm, UBND TP sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên các địa phương cần chủ động triển khai.

Các phương án cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân ở địa phương trong 10 ngày tới cũng được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng quan tâm. Ông chỉ đạo từ TP đến quận, huyện, xã phường cần tập trung, chủ động xây dựng phương án.

"Riêng vấn đề chợ tạm, điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu tập trung ở các phường cần phải đảm bảo tốt hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đến việc phòng chống dịch”, ông Quảng nói.

Ngành chức năng và địa phương cũng phải đảm bảo đầu vào hàng hóa cung cấp cho TP, huy động tối đa các nguồn hàng. UBND TP.Đà Nẵng đã có phương án cụ thể và có dự báo về những khó khăn nguồn cung ứng để chủ động giải pháp.

Đáng chú ý để chuẩn bị cho việc Đà Nẵng phong tỏa thêm 10 ngày, ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo Cục Quản lý thị trường, Ban An toàn an toàn vệ sinh thực phẩm TP.Đà Nẵng kiểm tra giá cả trong việc cung ứng. Qua phản ánh, có tình trạng giá cả không đúng với giá trị thật. Các ngành liên quan và các địa phương phải kiểm tra và có báo cáo. Riêng Ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm ; thực phẩm tươi sống phải đảm bảo an toàn.