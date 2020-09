Đà Nẵng: Phụ xe lãnh án giết người vì giành khách

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân, cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.