Đà Nẵng soát chặt người, xe về từ vùng dịch

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng ) nhận thông tin có xe khách trên đi từ vùng dịch (Quảng Ninh) về Đà Nẵng nên đã cho dừng xe để kiểm tra khi xe vừa qua khỏi hầm đường bộ Hải Vân; lúc này trên xe có 2 hành khách và 4 người nhà xe. Sau đó, cả 6 người được đưa về trung tâm cách ly tại 497 Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, qua trao đổi, tài xế và hành khách khai họ lên xe từ Hải Phòng chứ không phải Quảng Ninh, đồng thời xe khách này cũng đăng ký chạy tuyến Hải Phòng - Đà Nẵng. Tuy nhiên, để đảm bảo không sót lọt trong khâu chống dịch, UBND Q.Liên Chiểu đã cho nhóm người này xét nghiệm; với kết quả âm tính, họ được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Trước đó, chiều 29.1, cũng tại khu vực hầm Hải Vân, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng phát hiện ô tô 7 chỗ BS 67A-042.38 do tài xế Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, quê An Giang) chở 3 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh. Theo khai nhận, 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc và đón xe xuống Hà Nội. Tại đó, một người tên Duy gọi ông Nguyện đón họ tại đường cao tốc Hà Nội và chở họ vào TP.HCM với giá 10 triệu đồng.