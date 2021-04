Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự 'hot girl' Trà My liên quan vụ vận chuyển ma túy

Sáng 8.4, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can mua bán, vận chuyển hơn 4 kg ma túy đá để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tối 12.3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang một người vận chuyển 2 kg ma túy đá ở đường Lê Duẩn (TP.Đông Hà, Quảng Trị). Người này khai nhận vận chuyển thuê cho nhiều người ngụ TP.Đà Nẵng.

Tiếp tục đấu tranh, khuya 28.3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Vũ Trọng (38 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Trần Văn Trung (27 tuổi, ngụ Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (24 tuổi, ngụ Quảng Bình ) khi đang nhận ma túy từ một xe khách trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Tang vật là 2 kg ma túy đá được giấu trong vali hành lí.

My là " hot girl" mà Trọng và Trung quen trong những lần ăn chơi tại các tụ điểm TP.Đà Nẵng. My biết va li chứa ma túy nhưng vẫn đồng ý giúp sức. Sau đó, Trọng, Trung và My đi ô tô vào Đà Nẵng để nhận hàng. Khám xét ô tô của cả ba nghi can, lực lượng thu giữ thêm 205 viên ma túy dạng thuốc lắc, 1,4 gr hàng khay Ketamine