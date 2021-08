Đà Nẵng tăng cường 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' ở điểm nóng Covid-19 Q.Sơn Trà

Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu Công an Q.Sơn Trà tuyệt đối tuân chủ phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trên địa bàn quận, đặc biệt với 5 phường phong tỏa Covid-19 (Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái, An Hải Bắc, Phước Mỹ). Đồng thời, cấm tuyệt đối người không phận sự vào khu cách ly, kể cả công an, báo chí, các đoàn từ thiện…

Người vào khu phong tỏa phải được Ban chỉ đạo thành phố cho phép, mặc đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn.

Công an các phường tăng cường lập chốt cứng, chốt kiểm soát, tăng cường lực lượng, kiên quyết không nhắc nhở mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chống dịch.

Trong ngày 8.8, Đà Nẵng có 68 ca Covid-19 mới, trong đó 22 ca trong khu phong tỏa, 4 ca cộng đồng và Q.Sơn Trà vẫn đang là điểm nóng (50 ca).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng chiều 8.8, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho biết dù đã phong tỏa các khu vực Q.Sơn Trà gần 10 ngày nay nhưng tốc độ lây lan chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại đây đã xét nghiệm diện rộng 3 - 5 lần vẫn tiếp tục có ca dương tính mới, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu Q.Sơn Trà và các phường nhanh chóng triển khai thêm các chốt chặn các hẻm trong khu dân cư, ít nhất mỗi chốt 2 người; lập thêm các tổ chống dịch trong cộng đồng, phong tỏa những đường ngang ngõ tắt.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay những ngày qua thành phố tốn kém rất nhiều sức người, sức của chống dịch Covid-19. Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp mạnh, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để đẩy lùi dịch trong tối đa 14 ngày giãn cách xã hội