Đà Nẵng thêm 3 ca dương tính với Covid-19 liên quan bar New Phương Đông

Cả 3 ca dương tính vừa được công bố đều liên quan đến bar New Phương Đông (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), đều được xét nghiệm vào ngày 6.5, đều có kết quả dương tính với Covid-19 vào cùng ngày.

Nhân viên bar New Phương Đông

Cụ thể, bệnh nhân (BN) thứ nhất là N.T.N, (nữ, 32 tuổi, ngụ đường Mai Lão Bạng, P.Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), là nhân viên bar New Phương Đông . BN sống cùng mẹ và con trai tại đường Mai Lão Bạng.

Ngày 30.4, BN xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Sau ca đêm đến sáng ngày 1.5 về nhà và ngủ đến chiều. Đến 15 giờ 00 tới tiệm gần nhà gội đầu (không rõ địa chỉ), khoảng19 giờ 00 đến làm việc tại New Phương Đông. Ngày 2.5, BN chỉ ở nhà và đến New Phương Đông, đến 23 giờ 30 có đi cùng B.T.T (ca bệnh đã được công bố) về nhà chị T. lấy đồ ăn (khi đi có mang khẩu trang). Sau đó nhờ bạn M. cùng làm ở New Phương Đông đến đón về (người này đã được cách ly tại Ký túc xá phía Tây và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, kết quả âm tính).

Sáng 3.5, BN đi bộ đến Trạm Y tế Thuận Phước khai báo (có mang khẩu trang) sau đó về lại nhà không ghé đâu. Ngày 4.5, BN ở nhà không đi ra ngoài. BN khai thêm từ 1-4.5 có bệnh nhân thấy mệt, sốt nhẹ. Ngày 5.5, BN uể oải, mất vị giác. Sau đó có đến bar New Phương Đông để lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Ngày 6.5, BN mệt nhiều, mắt nhìn hơi mờ, mất vị giác và được cách ly theo dõi tại Ký túc xá phía Tây (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), và có kết quả dương tính với Covid-19.

Trước khi xuất hiện triệu chứng, từ 16-29.4, BN ở nhà ban ngày, ban đêm đến làm việc tại bar New Phương Đông, chỉ tiếp xúc với 1 Garp Bike quen để nhờ mua đồ giúp.

Khách đến New Phương Đông

BN thứ 2 là H.H.L (nam, 24 tuổi, ngụ An Thượng 32, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là lao động tự do. BN không có triệu chứng, được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 6.5 do có liên quan đến bar New Phương Đông

BN sống cùng bạn là N.T.A.M và Đ.A.V tại An Thượng 32. Vào ngày 2.5, BN cùng N.T.A.M đi ăn bún thịt nướng tại đường Nguyễn Văn Linh sau đó về nhà. Ngày 3.5 -5.5, BN ở tại phòng cùng 2 bạn N.T.A.M và Đ.A.V. Trước đó, ngày 28 và 29.4, BN cùng 2 người bạn cùng phòng và 3 người bạn khác đến Quán Bar New Phương Đông Đà Nẵng. Từ 29-30.4, BN ở tại nhà cùng 2 người bạn và không đi đâu.

Ngày 1.5, lúc 20 giờ, BN có đến nhà anh M.H.T địa chỉ 211/25D đường Đống Đa (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) để nhậu cùng nhóm bạn gồm vợ và con anh M.H.T; bạn M.T.L.V và M.H.N; N.T.A.M. (cùng phòng trọ); P.M.T (đường Trường Chinh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng); H.T.L (Tôn Đản, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng); L.A.T (Tuy Hòa, Phú Yên, đã về Phú Yên ngày 3.5); anh L (đường Trường Chinh).

Sáng 6.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cùng ngày cho thấy dương tính với Covid-19.

Đi New Phương Đông, rồi về tập gym

BN là N.T.A.M (Nam, 25 tuổi), ở cùng nhà với BN H.H.L (nói trên) và Đ.A.V tại An Thượng 32. Là lao động tự do và được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến bar New Phương Đông ngày 28 và 29.4. Lịch sử tiếp xúc trước khi có triệu chứng mệt mỏi đều giống BN H.H.L do đi cùng nhau. Tuy nhiên, mỗi buổi chiều (từ 18 giờ đến 19 giờ, BN M có đi tập gym tại phòng tập Ngọc Tâm (số 31 Ngô Thì Sĩ, P. Mỹ An. Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Do có liên quan đến bar New Phương Đông, ngày 6.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19.

Liên quan đến cả 3 trường hợp nói trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết tiếp tục truy vết khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần để kiểm soát dịch.

Truy vết nhóm thanh niên từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, đến bar New Phương Đông

CDC Đà Nẵng cũng cung cấp thêm thông tin về BN nam là N.Đ.P, (26 tuổi, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) có đến Đà Nẵng từ 26.4- 30.4. Từ 26.4, BN đó có đi cùng 5 người bạn (1 quê Hòa Vang, Đà Nẵng; 1 Quảng Ngãi, 1 Cao Lãnh, Đồng Tháp; 1 Bình Dương, 1 Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) đi xe máy từ Quảng Ngãi đến Hội An, (có ghé quán Bánh mì Phượng). Đến khoảng 15-19 giờ cùng ngày, BN và 5 người bạn di chuyển bằng xe máy từ Hội An đến nhà N.N.H. tại Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng và nghỉ ngơi tại đây.

Ngày 27.4, cả nhóm nói trên đi ăn bò né đường Trần Cao Vân, lên đỉnh đèo Hải Vân chơi, rồi về Đà Nẵng ăn trưa tại quán gỏi cá Thanh Hương (Nam Ô, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ngày 28.4 cả nhóm đi ăn ở quán bún bò Tường Vy đường DT605, Dương Sơn, Hòa Châu, Hòa Vang; uống cà phê tại quán Cuội ngã tư đường DT605; đến khu vui chơi Hòa Phú Thành, bia tô Lão Đại... và cuối cùng đến bar New Phương Đông.

Rạng sáng 29.4, BN cùng nhóm bạn di chuyển bằng xe Grab (đang điều tra) đi từ Bar Phương Đông về khách sạn Tân Hoàng Long (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) nghỉ ngơi. Sáng 29.4, BN và nhóm bạn ăn sáng tại quán bún bò đường Núi Thành (đoạn gần Tượng đài 2.9); uống cà phê Garden trước Thư viện Đà Nẵng đường Bạch Đằng; ghé Sân bay Đà Nẵng; Bến xe Đà Nẵng... rồi về Quảng Ngãi. BN được cách ly xét nghiệm ngày 5.5 và có kết quả dương tính với Covid-19, đang được điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế Bình Sơn (Quảng Ngãi).