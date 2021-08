Đà Nẵng tiêm vắc xin Covid-19 cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công

Đợt này, có khoảng gần 1.500 liều vắc xin Pfizer được triển khai tiêm trong 3 ngày (từ ngày 7 đến 9.8) cho nhóm đối tượng ưu tiên là người cao tuổi bị bệnh mạn tính tại Đà Nẵng . Đặc biệt ưu tiên tiếp cận vắc xin Covid-19 sớm là nhóm bệnh nhân thận nhân tạo BV quân y C17; BV 199 (Bộ Công an); Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; người hoạt động cách mạng trước năm 1945, trước tiền khởi nghĩa; người bị bệnh mạn tính từ 75 tuổi trở lên; đối tượng chính sách, người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Đà Nẵng...

Toàn bộ danh sách được các đơn vị liên quan thống nhất gửi về Trung trâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng để tiến hành phân bổ vắc xin phù hợp với mục tiêu đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19, đạt tỉ lệ 100% đối tượng được tiêm chủng theo kế hoạch này.

Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt là Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công... An Quân

ThS.BS Phạm Trần Xuân Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng , cho biết, đây là nhóm đối tượng cao tuổi đặc biệt nên BV Đà Nẵng tổ chức tiêm và huy động các lực lượng chuyên môn theo dõi hỗ trợ, chăm sóc toàn diện trong điều kiện chống dịch Covid-19. “Hiện tại, bệnh viện hạn chế toàn bộ người nhà vào bệnh viện để kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo môi trường điều trị an toàn cho các bệnh nhân, nên nhân viên y tế tại bệnh viên hỗ trợ hoàn toàn trong việc di chuyển, phục vụ các đối tượng người cao tuổi đặc biệt này”, BS Xuân Anh nói.

Cũng theo BS Xuân Anh, đây là đối tượng cao tuổi, có bệnh nền nặng nên BV huy động các y bác sĩ theo từng chuyên môn bệnh theo dõi, đặc biệt là theo dõi sau tiêm chủng. Sau thời gian theo dõi an toàn tiêm chủng, các nhân viên y tế sẽ đẩy xe đưa các mẹ, các cụ từ khu vực tiêm vắc xin Covid-19 ra bên ngoài để người nhà đón, đảm bảo an toàn kép bao gồm an toàn phòng chống dịch và an toàn sau tiêm chủng...