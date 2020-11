Đà Nẵng tiếp tục 'kêu khó' khi thi hành một số vụ án lớn

Ngày 24.11, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo kết quả công tác THADS năm 2020, trong đó thông tin cụ thể về những vướng mắc đối với việc thi hành án (THA) các vụ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và Phạm Công Danh.

Theo ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục THADS Đà Nẵng, nhiều vụ có giá trị phải THA lớn, rất khó thi hành. Có trường hợp số tiền phải thi hành lớn nhưng tài sản chưa xử lý được do vướng mắc về cơ sở pháp lý, vướng mắc về hiện trạng tài sản, dẫn đến chưa thể xử lý tài sản đảm bảo... như vụ Phạm Công Danh liên quan đến xử lý sân vận động Chi Lăng. Có trường hợp do bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành trên thực tế như vụ Phan Văn Anh Vũ, liên quan đến việc bàn giao lô đất tại đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) do bản án không đề cập đến Trường Mầm non ABC là tài sản trên đất hiện vẫn đang hoạt động.

Nêu một số vụ việc phức tạp, tồn đọng trong năm 2020, ông Trần Phước Thu cho hay vụ án Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có giá trị phải thi hành gần 3.947 tỉ đồng (thi hành theo bản án của TAND TP.HCM và bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM). Tài sản đảm bảo là khu vực thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng và quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 209 Trường Chinh (Q.Thanh Khê). Quá trình tổ chức THA gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, Cục THADS đã xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp và tham mưu UBND TP.Đà Nẵng họp liên ngành để có hướng giải quyết. Hiện Cục THADS Đà Nẵng đang kiến nghị Chánh án TAND tối cao vào Viện KSND tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với những vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản khu phức hợp sân vận động Chi Lăng