Đà Nẵng: Truy nã bị can nguy hiểm Nhựt 'kẹ' trong vụ nổ súng hỗn chiến

Ngày 5.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định truy nã bị can nguy hiểm đối với Huỳnh Nhựt (Nhựt 'kẹ', 30 tuổi, ngụ tổ 41, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là bị can cầm đầu một nhóm giang hồ trong vụ nổ súng , hỗn chiến gây náo loạn cầu Thuận Phước (Q.Sơn Trà).

Trước đó, tối 22.4, Phạm Văn Phú Khánh (31 tuổi, chủ quán nhậu Quay Đông, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) đến bàn khách nhậu là Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) mời bia.

Khi bị Hà đòi giảm giá 10% bàn nhậu, Khánh không đồng ý, Nhựt “kẹ” ngồi bàn bên nghe vậy thì bênh vực Khánh và có ý chê bai Hà nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Hà xông vào đánh Nhựt “kẹ” trước nhưng được can ngăn. Sau đó, Nhựt về nhà thì nghe Hà gọi điện dọa nhóm của Nhựt nên huy động đồng bọn đi trả thù.

Hiện Công an Q.Sơn Trà đã khởi tố , tạm giam 6 bị can của hai nhóm giang hồ, riêng Nhựt “kẹ” bỏ trốn nên bị ra quyết định truy nã bị can nguy hiểm. Theo Công an Q.Sơn Trà, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Nhựt “kẹ” đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.