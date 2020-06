Đà Nẵng: Xô xát khi đỗ xe trước tiệm cắt tóc, một người tử vong

Khi Tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của ông T. thì ông T. yêu cầu Tín lái xe đi chỗ khác nên cả hai cãi nhau, dẫn đến xô xát. Lúc này, Tín đấm ông T. một cái khiến ông T. té ngã, đập đầu xuống đường dẫn đến bất tỉnh. Ông T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến 5 giờ ngày 27.6 thì tử vong.

Theo Công an Q.Thanh Khê, nhiều khả năng ông T. tử vong do chấn thương sọ não . Hiện Công an Q.Thanh Khê đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ chết người do mâu thuẫn trong lúc đỗ xe này.