Đà Nẵng: Xử lý vụ khách Hàn Quốc tố bị trộm 90 triệu đồng sau 'đêm vui vẻ'

Ngày 24.2, Công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ một khách Hàn Quốc tố bị trộm tài sản trị giá 90 triệu đồng.

Trước đó, sáng 21.2, Công an phường Mân Thái (Sơn Trà) tiếp nhận trình báo của anh K.C.K (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về việc bị trộm tài sản giá trị lớn, gồm 3.000 USD, 700.000 Won, điện thoại di động iPhone 6S màu hồng, với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, công an phường chuyển vụ việc cho Công an Sơn Trà thụ lý. Tuy nhiên, ban đầu, quá trình điều tra gặp trở ngại do còn thiếu nhiều thông tin. Qua động viên thuyết phục, anh K. mới trình báo đầy đủ vì... vấn đề tế nhị.