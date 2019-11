Khách làng chơi bị bắt vì trộm sạch tiền của gái mại dâm

vụ gái mại dâm bị khách làng chơi trộm sạch tiền cho công an quận này thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 7.11, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao

Trước đó, tối 5.11, Nguyễn Tuấn Lợi (29 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cảm thấy cô đơn nên lên mạng xã hội Zalo kết bạn để giải sầu. Sau khi kết bạn với chị C.T.N (26 tuổi, ngụ H.Minh Hóa, Quảng Bình), Lợi nói chuyện và cả hai đồng ý “vui vẻ” với nhau với giá 1,2 triệu đồng.

Cả hai đồng ý gặp nhau tại một nhà nghỉ ở P.Tam Thuận, nơi chị N. thuê phòng trọ lưu trú. Lợi đến lấy một phòng khác phòng trọ của chị N. “Vui vẻ” xong, cả hai ngủ đến 4 giờ ngày 6.11, Lợi dậy trước, còn chị N. vẫn ngủ mê mệt.

Lợi thấy chìa khóa phòng của chị N. nên nảy sinh ý định trộm cắp, Lợi giả vờ gọi nhưng chị N. vẫn ngủ say, nên Lợi cầm chìa khóa, lẻn sang phòng chị N., lục tài sản, trộm 9,6 triệu đồng và một số ngoại tệ rồi ra về.

Cô gái mại dâm thức dậy, không thấy khách làng chơi, trở về phòng thì phát hiện bị trộm sạch tài sản, liền trình báo Công an P.Tam Thuận. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Lợi. Tại cơ quan công an, Lợi đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.