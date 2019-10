Nghi phạm cướp tiền gái bán dâm, đâm cụ bà: 2 tháng bị đuổi việc 2 lần

Trưa 8.10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy bắt thủ phạm trộm tiệm vàng, xảy ra ở tiệm vàng Hoàng An (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên).