Lọt ổ 'phục kích' của gái mại dâm, chàng trai 24 tuổi bay đứt 26 triệu đồng

Sáng 19.9, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam bị can cầm đầu ổ gái mại dâm, phục kích trai trẻ móc túi trộm tài sản trị giá 26 triệu đồng.

Bị can Phạm Thị Liên (39 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) cũng đã có 3 tiền án cùng tội trộm cắp tài sản với tổng cộng 3 năm 6 tháng tù, vào các năm 2007, 2009, 2015.

Theo điều tra, tối 17.7, anh Phạm Đ.N (24 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đi nhậu về trên đường Trường Chinh, ngang qua địa bàn P.An Khê (Q.Thanh Khê) thì thấy trên vỉa hè có nhiều bóng hồng đứng vẫy.

Đã ngà ngà say, biết là “gái ngành”, anh N. nổi hứng tấp vào thì có 4 phụ nữ vây quanh đụng chạm, chào mời mua dâm.

Nhưng khi lại gần, anh N. mới hoảng hồn phát hiện các “gái ngành” này đã 40 - 50 tuổi nên vội phóng xe bỏ chạy, mặc cho các phụ nữ này níu kéo.

Chạy thoát thân khoảng vài chục mét, anh H. mới hoàn hồn, nhưng thấy thiếu thiếu, kiểm tra lại tư trang thì cay đắng phát hiện mất điện thoại xịn iPhone X trị giá 23 triệu đồng và ví tiền trong đó có 3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng đẩy đuổi gái mại dâm trên đường Trường Chinh Ảnh: Văn Tiến

Buồn bã vì phút trông gà hóa cuốc bay đứt 26 triệu đồng, anh N. đến Công an Q.Thanh Khê trình báo. Nhanh chóng rà soát các đối tượng phụ nữ lai vãng ở khu vực, nhất là những người bán dâm từng bị xử lý, Công an quận thấy nổi lên Nguyễn Thị Minh Định (45 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), từng bị công an quận truy quét, nay tái xuất giang hồ.

Triệu tập Định để đấu tranh, Định khai nhận tham gia dàn cảnh, móc túi anh N. còn có gái mại dâm Út Tình (chưa rõ lai lịch), Út Tình đã kể cho Định nghe còn cho Định 300.000 đồng sau khi bán chiến lợi phẩm iPhone X.

Tiếp tục điều tra, Công an Q.Thanh Khê xác định Út Tình là gái mại dâm Phạm Thị Liên (39 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), vốn đã bỏ đi khỏi địa phương, sống lang thang để bán dâm.

iPhone X 23 triệu, bán 1 triệu đồng

Đến ngày 18.9, sau hai tháng truy xét, công an quận đã phục bắt được Liên ngay khi Liên về thăm nhà, qua thử test, Liên còn dương tính mới ma túy tổng hợp.

Liên khai nhận, sau khi móc trộm điện thoại iPhone X của anh N, Liên vội vàng bỏ lại các đồng nghiệp, đi bộ đến quán cà phê gần Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng để gạ bán cho khách uống cà phê.

Liên khai nhận do không biết iPhone X, không rõ giá trị nên chỉ bán với 1 triệu đồng. Cầm tiền, Liên cảm thấy áy náy, có lỗi với các gái mại dâm đã cùng Liên dàn cảnh gạ khách mua dâm móc túi, nên gọi cho Định để cho Định 300.000 đồng.