Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Trưa ngày 30.9, ông Đào Huy Trung, Trưởng Công an xã Bom Bo, H.Bù Đăng (Bình Phước) cho biết đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Hữu Thắng (21 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, Bình Phước) bị mất tích dưới lòng hồ thủy điện Thác Mơ (đoạn thuộc thôn 7 xã Bom Bo, H.Bù Đăng, Bình Phước) sau vụ tai nạn lật xuồng xảy ra vào chiều ngày 28.9.

Theo đó, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước, thi thể của Thắng được tìm thấy cách vị trí lật xuồng chỉ vài mét . Do mực nước tại địa điểm xảy ra tai nạn sâu hơn 10 mét, nước đục, lòng hồ rộng khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã rất vất vả để đưa được thi thể lên bờ.

Hiện các lực lượng thuộc công an H.Bù Gia Mập, Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều ngày 28.9 Nguyễn Hữu Thắng (21 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (28 tuổi, cùng ngụ H.Bù Gia Mập) và Võ Đức Ninh (26 tuổi, ngụ xã Bom Bo, H.Bù Đăng, Bình Phước) rủ nhau dùng xuồng để đi tìm góc gỗ hương trong lòng hồ thủy điện Thác Mơ nhưng không may xuồng bị lật do nước tràn vào. Đạt cùng Ninh bơi được vào bờ, riêng Thắng do không biết bơi nên chìm xuống nước và mất tích.