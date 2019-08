Đại án Trustbank: Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can trong "đại án" kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB), gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng. Các bị can bị đề nghị truy tố tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), gồm: Hứa Thị Phấn , nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cháu bà Phấn); Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn).