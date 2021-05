Đại biểu được bầu phải hết lòng vì nước, vì dân

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia vào lúc 22 giờ ngày 23.5, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (98,43%).

Hầu hết các tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21 giờ. Hiện nay các tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ban bầu cử.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, khẳng định không có sự cố bất ngờ xảy ra và có thể đánh giá kỳ bầu cử Quốc hội XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo ông Cường, thành công của kỳ bầu cử thể hiện ở việc cử tri cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo đã phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác tổ chức được thực hiện rất suôn sẻ, không có sự cố lớn ở tất cả các địa điểm trên toàn quốc.

Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và nhất là việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống Covid-19 làm rất kỹ lưỡng. “Chúng ta tổ chức thực hiện kỳ bầu cử thành công nhưng vẫn bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân”, ông Cường nhấn mạnh.