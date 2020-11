Đại biểu Quốc hội: 'Nan giải' nhất với ngành toà án là đạo đức công vụ

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, ở bãi gỗ củi khổng lồ trên dòng sông Tranh, sông Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Nghi phạm 27 tuổi ở Nghệ An vừa bị công an bắt sau khi tháo trộm hàng loạt bánh xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đêm.

Ngày 6.11, Công an TP.HCM bắt tạm giam 7 nguyên cán bộ công tác tại Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam mà Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Công an triệt phá vào trưa 30.10, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can.