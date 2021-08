Đại gia lan đột biến khai thác chui hàng triệu tấn than

Liên quan đến đường dây khai thác than trái phép cực lớn do anh em đại gia lan var (lan đột biến) Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cầm đầu, ngày 27.8, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 bộ luật Hình sự.