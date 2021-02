Quảng Ninh: Triệt phá đường dây khai thác than lậu hàng trăm tỉ đồng ở Cẩm Phả

Ngày 24.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can liên quan đến đường dây khai thác than trái phép tại TP.Cẩm Phả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 23.2, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra, bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép tại khu vực Vỉa Dày, tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) tại P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 50 người và 54 phương tiện (gồm 14 máy xúc, 36 ô tô tải, 2 xe bồn, 2 ô tô bán tải); thu giữ khoảng 100.000 tấn than, trị giá khoảng 200 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thu giữ 2,7 tỉ đồng và nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ án.