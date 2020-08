Phát hiện thi thể trung tá Công an tỉnh Quảng Ninh, nghi nhảy cầu tự tử

Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa.