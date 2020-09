Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt ở Hải Phòng

Tối 8.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát cùng 3 nhân viên của đại gia này đã bị bắt vào tối 30.8 ở H.Thủy Nguyên, Hải Phòng vì hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Từ chiều 8.9, lực lượng công an đã có mặt tại nhà ông Ngô Văn Phát ở đường Lê Hồng Phong (đối diện UBND Q.Hải An, TP.Hải Phòng) Ảnh Lê Tân Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Ngô Văn Phát sinh năm 1964 ở H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phát là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những ngôi nhà to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình. Doanh nhân này được cho là cũng có nhiều hoạt động xã hội được ghi nhận, đặc biệt là ở Thái Bình.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ chiều 8.9, lực lượng công an đã có mặt tại nhà ông Phát ở đường Lê Hồng Phong, Q.Hải An, Hải Phòng (trước cổng vào sân bay Cát Bi, cạnh UBND Q.Hải An, TP.Hải Phòng). Đến 21 giờ, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại nhà ông Ngô Văn Phát. Bên ngoài tòa nhà nguy nga trị giá hàng trăm tỉ này có nhiều công an canh giác.