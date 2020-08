Đại hội đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2020 - 2025): Công tác Đảng không thiếu sự trẻ trung, sôi nổi của tuổi trẻ

Ý kiến Vai trò của tổ chức Đảng Tại ĐH, anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng bộ, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã có bài tham luận sâu sắc về vai trò của Đảng trong phát triển kinh tế báo chí của Đoàn. Theo đó, anh Toàn nêu thực trạng khó khăn của báo chí, nhất là loại hình báo in do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, internet. Đặc biệt, nêu ra những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh Toàn cho biết Báo Thanh Niên cũng đã có nhiều giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng, trong đó yếu tố tiên quyết nhất chính là đòi hỏi tinh thần đoàn kết nội bộ. “Một tập thể khỏe mạnh được thể hiện bởi tinh thần đoàn kết, ổn định và nghiệp vụ chuyên môn vững vàng sẽ là tiền đề sức mạnh vượt qua mọi khó khăn”, anh Toàn nói. Cũng trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên nhấn mạnh vai trò của tổ chức cơ sở Đảng được thể hiện qua việc: Đảng ủy Báo đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp với các đảng viên, là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cơ quan thảo luận chuyên đề về chính sách kinh tế phù hợp với tình hình mới. Tại các cuộc họp này nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng kiến khả thi có cơ hội trình ra, làm cơ sở chọn lọc vận dụng vào tình hình thực tiễn của Báo. “Đảng ủy đã quán triệt tư tưởng mỗi đảng viên phải là chốt chặn, tiên phong trong công cuộc vừa phòng chống dịch bệnh, vừa làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vừa phát huy chuyên môn, để vực dậy kinh tế báo chí trong thời đại dịch; trước hết đảng viên phải cố gắng hết sức mình và hơn bao giờ hết cần phải thực hiện tốt chức trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh Toàn cho hay. Giáo dục đảng viên biết vươn lên trong cuộc sống Phát biểu tham luận tại ĐH, anh Nguyễn Thái An, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, đề cập về việc đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ thực tế của Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn. Theo anh An, việc thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở vững chắc để mỗi đảng viên tự rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để phòng tránh những biểu hiệu suy thoái, tiêu cực. Anh An đã đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo của Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, như: Cấp ủy chi bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời định hướng và giải quyết những vấn đề phát sinh về chính trị, tư tưởng của đảng viên. “Chi bộ tập trung giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, biết quan tâm đến lợi ích tập thể và biết tự vươn lên trong cuộc sống; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy tính dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình trong mỗi đảng viên”, anh An nói.