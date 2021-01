Bộ trưởng Tô Lâm: 3 thách thức đe dọa sinh mệnh Đảng, tồn vong chế độ

Trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng, ngày 27.1, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại và có mặt còn gay gắt hơn. Dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, ông Lâm cho rằng, “đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Thách thức đầu tiên, theo Bộ trưởng Công an, là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn.

Thứ 2, là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng.

Thách thức thứ 3, theo ông Lâm, là nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.

“Trong 3 thách thức nêu trên, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất”, ông Lâm khẳng định.

Không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, ông Lâm đề xuất tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt của công tác công an, trong đó, xác định mục tiêu, phương hướng trọng tâm là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tảc bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp đế bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước.

“Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước”, ông Lâm khẳng định.

Ngăn chặn lợi dụng đầu tư để chuyển hóa về chính trị

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, lực lượng công an sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng , lãng phí, có giải pháp, quy trình, quy chế quản lý chặt chẽ trong phát triển các dự án, đầu tư phát triển kinh tế , bảo đảm “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không muốn tham nhũng”.

“Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư phát triển kinh tế để tiến hành chuyển hóa về chính trị, lũng đoạn về kinh tế”, ông Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông Tô Lâm cũng khẳng định, lực lượng công an tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt.

“Đảng bộ Công an T.Ư xác định mục tiêu: năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5% so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án nói chung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, năm sau cao hơn năm trước. Thiết lập lại trật tự kỷ cương xã hội, làm chuyển biến và thay đổi thực sự tình hình an ninh trật tự trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”, ông Tô Lâm nói.