Ngày 7.12, tại TP.HCM, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác của toàn ngành công an, của Đảng ủy Công an T.Ư, của công an các địa phương trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2020 đầy thách thức, khó khăn, gian khổ. Trong đó, công an là một trong những lực lượng trọng yếu, đứng đầu trong mặt trận phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai , tham gia cứu nạn, cứu hộ... Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh quốc gia; triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Trong công tác phòng chống tội phạm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá lực lượng công an đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, khám phá nhanh các vụ án lớn, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự so với năm 2019. Lực lượng Công an đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan đến “ tín dụng đen ”, ma túy, tội phạm đánh bạc qua mạng, tội phạm gian lận thương mại ...

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, Ban Nội chính T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước. Qua đó, đã phát hiện, điều tra nhiều vụ án lớn, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc ra mắt Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm cho biết năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tình hình thế giới , khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Từ thực tế này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương cần tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ.