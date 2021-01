Kiểm soát chặt an ninh, an toàn

Ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII , 25.1, an ninh được siết chặt, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc phân luồng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt cũng như an ninh trật tự, an toàn cho các đại biểu dự đại hội.

Sáng 25.1, các đơn vị đồng loạt ra quân phục vụ đại hội , trong đó, Công an TP.Hà Nội đã huy động 100% quân số thuộc nhiều lực lượng triển khai, ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này. Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an như: Cảnh vệ, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông (CSGT)... cũng tham gia các phương án bảo vệ trong và ngoài khu vực Trung tâm hội nghị quốc gia (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội; nơi diễn ra đại hội), cũng như nơi lưu trú của các đại biểu.

Tại cổng chính Trung tâm hội nghị quốc gia, lực lượng quân đội thiết lập trạm kiểm soát trên cao để bao quát khu vực Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 25.1, hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã có mặt, nhận nhiệm vụ kiểm soát an ninh, an toàn xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia. Lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị vũ trang, chốt chặt vòng trong. Phía vòng ngoài, lực lượng phòng cháy chữa cháy, CSGT, công an, dân phòng,... cũng thiết lập nhiều chốt kiểm soát để kịp thời ứng phó các sự cố xảy ra.

Tại cổng chính Trung tâm hội nghị quốc gia, lực lượng quân đội thiết lập trạm kiểm soát trên cao để bao quát khu vực. Toàn bộ sóng điện thoại trong bán kính khoảng 1 km bị vô hiệu hóa. Đặc biệt, mọi phương tiện đều được phun khử khuẩn và kiểm tra trước khi tiến vào Trung tâm hội nghị quốc gia.

Về tình hình giao thông quanh khu vực diễn ra đại hội, đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho biết thời điểm cấm đường phục vụ đoàn đại biểu di chuyển, một số tuyến bên cạnh, người dân di chuyển rất khó khăn do bị ảnh hưởng; còn những tuyến đường cấm, chỉ khoảng 30 phút sau khi đoàn đi qua đã cơ bản thông suốt vì lực lượng linh động mở lệnh cấm đường để giải tỏa các phương tiện. “Trong ngày đầu đại hội, chúng tôi chưa thấy người dân phàn nàn về hiện tượng tắc đường, cảm ơn người dân đã chia sẻ cùng lực lượng.

Buổi chiều 25.1, giao thông quanh Trung tâm hội nghị quốc gia rất thông thoáng vì không có đoàn đón dẫn, ngoài ra người dân cũng nắm được và chọn cho mình lộ trình hợp lý”, đại úy Chinh cho hay.

Trước khi ra quân bảo vệ an toàn giao thông cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho sự kiện trọng đại này.

Tại buổi kiểm tra diễn ra vào đêm 24.1, thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó cục trưởng Cục CSGT, quán triệt toàn lực lượng cần thực hiện nghiêm túc các nội dung, kế hoạch đề ra, đặc biệt là chế độ thông tin, báo cáo liên lạc và công tác tổ chức, phân luồng giao thông. “Đón dẫn đoàn được hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác này. Chính vì vậy, trước khi ra quân, cần khảo sát lại một lần nữa, đảm bảo có địa bàn sạch để sáng 25.1, công tác dẫn đoàn được thông suốt”, thiếu tướng Trung nhấn mạnh.

Theo Cục CSGT, từ 20.1 đến hết đại hội, 100% cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn đoàn, phục vụ đại hội đều ăn ở tập trung tại đơn vị, kể cả cán bộ nữ, để đảm bảo an toàn, sức khỏe và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng cử cán bộ canh gác khu tập kết xe dẫn đoàn để phòng ngừa phá hoại hoặc chuột, gián gây ảnh hưởng phương tiện. Ngoài ra, những vấn đề nhỏ nhất liên quan đến phương tiện, thiết bị như rửa xe, đổ xăng, dầu, pin bộ đàm... cũng cần lưu ý để tuyệt đối không xảy ra bất cứ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục CSGT cũng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại tất cả các tuyến đường thông qua hệ thống camera giám sát; kiểm tra ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các đơn vị CSGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Theo Cục CSGT, ngày đầu diễn ra đại hội, công tác dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố phát sinh.