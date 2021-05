Đại lễ Phật đản tổ chức nội bộ để phòng dịch Covid-19

Chiều 25.5, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo (GHPG) VN TP.HCM, cho biết sáng nay 26.5 (tức 15.4 âm lịch), T.Ư GHPG VN phối hợp với Ban Trị sự GHPG VN TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10); riêng nghi thức tắm Phật truyền thống đã tổ chức trước đó. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đại lễ được tổ chức nội bộ với số lượng người tham dự hạn chế (không quá 20 người) và tuân thủ quy định phòng dịch. Trong ngày 25.5, GHPG VN một số quận ở TP.HCM cũng đã tổ chức Đại lễ Phật đản với quy mô nội bộ, thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống.

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPG VN TP.HCM cũng thông báo đến các cơ sở tự viện trên toàn TP về việc dời lễ Tác pháp An cư vào ngày 16.5 âm lịch. Đối với các Ban Trị sự GHPG VN quận, huyện đã đăng ký tổ chức An cư kiết hạ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, nếu được đồng thuận thì tiến hành tổ chức tiền an cư nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị chưa đăng ký tổ chức An cư kiết hạ thì chuyển sang biện pháp hậu an cư.