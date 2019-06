Đại sứ quán Trung Quốc: Không có 'chiến lược' giả hàng Việt để xuất vào Mỹ

“Trung Quốc không khuyến khích, không cho phép việc đó. Trung Quốc có chính sách rất rõ: hàng Trung Quốc là hàng Trung Quốc”, ông Hồ nói.

Cũng tại cuộc họp báo này, trả lời câu hỏi về việc lo ngại từ chiến tranh thương mại leo thang sẽ lan sang chiến tranh tiền tệ và chiến tranh công nghệ, bà Doãn Hải Hồng cho hay trong “6 ổn định” của Trung Quốc, có 1 ổn định là tiền tệ và tài chính.

“Tôi hoàn toàn có lòng tin, vì chúng tôi có dư địa về chính sách tiền tệ và tài khóa rất lớn. Chúng tôi có lòng tin giữ được ổn định của thị trường cổ phiếu của Trung Quốc, giữ ổn định đồng nhân dân tệ. Về tài chính, tiền tệ, chúng tôi hoàn toàn cho rằng sẽ không có vấn đề gì. Đó cũng là cơ sở để kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, bền vững”, bà Doãn nói.

Riêng về một số nhận xét của quốc tế cho rằng rất có thể tương lai sẽ hình thành 2 “cực” công nghệ, một do Mỹ dẫn dắt, một do Trung Quốc dẫn dắt, bà Hồng cho biết Chính phủ Trung Quốc “không hi vọng tương lai sẽ có 2 trung tâm công nghệ”, mà hi vọng sẽ hợp tác lẫn nhau.