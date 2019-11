Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 11.11, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố “Các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ”. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đến dự lễ công bố có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay cho đại tá Nguyễn Viết Lợi nghỉ hưu theo chế độ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đại tá Nguyễn Viết Lợi Ảnh: Mạnh Cường

Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Nguyễn Viết Lợi, nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đại tá Nguyễn Đức Dũng (52 tuổi, quê quán xã Phổ Văn, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) là Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Trước đó, đại tá Dũng giữ chức Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ Ảnh: Mạnh Cường

Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Văn Sơn giá cao những đóng góp của đại tá Nguyễn Viết Lợi trong suốt thời gian công tác, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng đại tá Nguyễn Đức Dũng được tín nhiệm giao phó trọng trách Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân đại tá Nguyễn Đức Dũng.