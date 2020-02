Đại tá Nguyễn Minh Ngọc làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Sáng 1.2, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, thứ trưởng Bộ Công an trung tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng