Bổ nhiệm tân giám đốc công an 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Ngày 6.12, tại Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, trung tướng Lương Tam Quang , Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Văn Tuyến (46 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, tại Đắk Nông, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Hồ Văn Mười (50 tuổi), Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại lễ công bố các quyết định trên, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị trên cương vị công tác mới, đại tá Lê Văn Tuyến và đại tá Hồ Văn Mười tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.