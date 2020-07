Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải và đại tá Phạm Thành Sỹ (Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Phạm Minh Lũy Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải và Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Minh Lũy. - Ảnh: Công an cung cấp