Đại tá quân đội xin lỗi thay con vụ đánh người trong quán bánh xèo

Ngày 10.4, liên quan đến vụ đánh người rồi xưng là " cháu lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng " (Thanh Niên đã đưa tin), Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định, đồng thời tiến hành giám định thương tật đối với nạn nhân Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vụ hành hung xảy ra vào đêm 8.4, tại một quán bánh xèo trên đường Phạm Cự Lượng (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà).

Trong đêm 8.4, sau khi đưa chị Như vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, người thân của chị Như đã trình báo vụ việc đến Công an P.An Hải Đông, sau đó đưa thông tin, hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội Facebook. Công an P.An Hải Đông sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an Q.Sơn Trà.

ẢNH DO GIA ĐÌNH CHỊ NHƯ ĐƯA LÊN MẠNG XÃ HỘI Chị Như bị đánh với nhiều thương tích

Cũng theo thông tin ban đầu, khi đánh chị Như bầm mắt, chấn thương mũi, miệng, Khang "khoe" mình là cháu của đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, có “bố làm to” trong ngành quân đội, có chú là lãnh đạo Công an P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê).

Qua xác minh, Công an Q.Sơn Trà cho hay cha của Khang là ông Nguyễn Hữu Chỉnh, đại tá, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, đã về hưu giữa năm 2017, còn chú ruột của Khang đang công tác tại Công an P.Thanh Khê Đông.

Ngày 10.4, ông Chỉnh đã gửi lời xin lỗi đến đại tá Trần Mưu.



“Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không loại trừ một ai, tôi và anh Mưu không có quan hệ họ hàng, mà là hàng xóm... Việc đánh người là sai, đặc biệt nam mà đánh nữ. Tôi đã phân tích cho con thấy chuyện đúng sai. Hơn nữa con tôi cũng đã đủ tuổi công dân, phải tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình”, ông Chỉnh cho biết thêm.