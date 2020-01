Đại tá Trần Văn Luận giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 21.1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm đại tá Trần Văn Luận, Trưởng Công an thành phố Tây Ninh, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Trần Văn Luận (53 tuổi, quê ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) là cử nhân Luật học, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Đại tá Trần Văn Luận có hơn 18 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện, trong đó có 7 năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và gần 4 năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an thành phố Tây Ninh.