Tây Ninh: Cứu nạn người dân mất tích dưới lòng kênh, một chiến sĩ hy sinh

Anh Trần Văn Lành (26 tuổi, ngụ ấp Suối Cao, xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh), là chiến sĩ thuộc đội cứu hộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh, hy sinh ngày 27.8 trong lúc cứu hộ người mất tích dưới lòng kênh Đông

Theo Công an Tây Ninh, khoảng 6 giờ ngày 27.8, người dân phát hiện mép trong lòng kênh Đông, thuộc ấp Thuận Lợi và ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng có 1 xe đạp nhưng không có người nên trình báo cho Công an xã Đôn Thuận (H.Trảng Bàng).

Ảnh do công an cung cấp

Qua xác minh, công an xác định xe đạp trên của ông Trần Văn Mượt (66 tuổi, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận). Người nhà ông Mượt cho biết thêm, ông Mượt ra khỏi nhà từ chiều 26.8 nhưng không thấy về nên nhiều khả năng ông Mượt bị nạn dưới lòng kênh Đông

Ngay sau đó, Công an H.Trảng Bàng đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh hỗ trợ lực lượng tham gia cứu hộ. Đơn vị này đã cử 23 chiến sĩ tham gia tìm, vớt xác nạn nhân Mượt.

Đến khoảng 13 giờ 6 phút cùng ngày (27.8), nhóm 5 người gồm các anh Trần Văn Lành, Phạm Thành Lợi, Trần Thế Dũng, Phạm Khang Huy, Lâm Đại Vĩ xuống lòng kênh Đông tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Đến 1 giờ 30 ngày 28.8, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được thi thể ông Mượt. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bàng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra , làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Mượt.