'Ninja' xông vào nhà đâm tử vong thanh niên mê nuôi gà chọi

Sáng 27.8, Công an TP.Bảo Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc, lấy lời khai của một số nhân chứng để phục vụ công tác điều tra , làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc. Đồng thời, tập trung lực lượng truy bắt các nghi can gây ra vụ án mạng.