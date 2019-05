Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc

Lễ viếng và truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đồng thời tại Hà Nội, TP.HCM và Thừa Thiên - Huế Theo thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ VN, lễ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hôm nay (3.5) và ngày mai (4.5). Ban lễ tang gồm 39 người, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ viếng bắt đầu từ 7 - 11 giờ hôm nay (3.5), lễ truy điệu từ 11 giờ cùng ngày. Sau đó, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được di chuyển vào TP.HCM để làm lễ an táng lúc 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (quê hương Đại tướng) cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh. Chiều 2.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane dẫn đầu sang dự Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Lãnh đạo các nước Nicaragua, Mông Cổ, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản đã gửi Thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Lê Hiệp - TTXVN - Chinhphu.vn