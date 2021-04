Đắk Lắk: Phụ huynh mang theo dao rọc giấy vào trường đánh học sinh

Theo thông tin ban đầu, sáng 9.4, do mâu thuẫn, 2 nữ sinh tên V. (lớp 10E) và Đ. (lớp 10C) của Trung tâm GDTX H.Krông Pắk đánh nhau ngay trong lớp học.

Theo lãnh đạo Trung tâm GDTX H.Krông Pắk, đầu giờ học, khi chưa có giáo viên thì 2 nữ sinh Đ. và V. có xảy ra xô xát. Sau đó, đến giờ ra chơi, chị gái của em Đ. cùng một người lợi dụng lúc bảo vệ đi đánh trống đã chạy vào lớp. Trong hai người này, có một người mang theo cả dao rọc giấy nhưng rất may chưa gây thương tích cho V.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, do có camera giám sát nên ngay khi phát hiện có phụ huynh vào lớp đánh học sinh, các thầy cô đã kịp thời đến căn ngăn. Em V. được nhà trường đưa đi kiểm tra sức khỏe , nhưng cho thấy không bị ảnh hưởng. Trung tâm GDTX H.Krông Pắk cũng đã báo cho Công an TT.Phước An (H.Krông Pắk) đến giải quyết, mời chị gái của nữ sinh Đ. cùng người cầm dao rọc giấy về trụ sở làm việc, xử lý hành chính